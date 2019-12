Öl-Gigant startet an Börse durch

Der Herr über den Ölreichtum Saudi-Arabiens, Kronprinz Mohammed bin Salman, hat erreicht, was er wollte: Mit der Privatisierung von nur 1,5 Prozent des staatlichen Erdöl-Giganten Aramco hat er die Rekordsumme von 25,6 Milliarden Dollar (23,1 Milliarden Euro) eingenommen und damit den bisherigen Börsegang-Rekord des chinesischen Onlinehändlers Alibaba geschlagen.

Und nicht nur das: Der Aktien-Emissionspreis lag mit 32 Rial (7,6 Euro) je Stück am oberen Rand des Angebotsspektrums und legte gleich in der ersten Stunde des Handels am 11. Dezember um rund zehn Prozent zu. Alles geglückt also?

Internationale Aktienanalysten sind da nicht ganz so sicher. Der Aramco-Börsegang komme zu spät, lautet die Aussage vieler Analysten in Europa. Anleger würden heutzutage nicht mehr auf Öl-Aktien, sondern auf nachhaltige Investments setzen. Das ist auch Kronprinz Salman nicht entgangen.

Denn er will mit den eingenommenen Milliarden Saudi-Arabien in eine grünere wirtschaftliche Zukunft führen, die weniger von Öleinnahmen abhängig ist. So will er bis 2023 insgesamt 27,3 Gigawatt zusätzlichen Strom aus erneuerbaren Quellen haben, den Großteil davon soll Solarenergie liefern. Damit sollen etwa zehn Prozent der Stromerzeugung aus umweltfreundlichen Quellen stammen.