Die Polizei darf doch nicht am Handy mitlesen

Zwei Wochen lang hätten die Bewegungsprofile von Autos gespeichert werden sollen, in Verdachtsfällen sogar ganze fünf Jahre lang. 2007 hat der VfGH bereits entschieden, dass diese Überwachung nur auf streckenweisen Abschnitten gerechtfertigt ist. Auch die Neufassung des Gesetzes stellt einen gravierenden Eingriff in das Grundrecht auf Privatsphäre dar, so die Verfassungsrichter. Die gewonnenen Daten aus der Section Control dürfen nur zweckgebunden genutzt werden.