Baron könnte heute Mandat zu Straches Gunsten aufgeben

Ob Baron mit sofortiger Wirkung oder aber erst im Jänner, wie vielfach kolportiert, den Wiener Gemeinderat verlassen wird, das ist ungewiss. Am Montag ließ der Unternehmer noch wissen, dass er alle im Dezember noch ausstehenden Gemeinderats- und Landtagssitzungen als FPÖ-Mandatar absolvieren wird.

Ob das noch immer sein Plan ist, wird sich wohl am Donnerstag klären. Für möglich halten andere FPÖ-Funktionäre auch, dass Baron gar keine Details zu seiner politischen Karriere preisgeben und lediglich das mediale Scheinwerferlicht nutzen will, um für Straches Comeback in der Wiener FPÖ zu werben.

Rückblick: Strache hatte Ende November via Facebook wissen lassen, dass er bereit wäre, die Wiener Parteispitze zu übernehmen. „Ich will die Spannung bis zum Donnerstag aufrechterhalten“, gibt sich Baron auf KURIER-Nachfrage am Mittwoch zugeknöpft.