Strache-Intimus Karl Baron abgesetzt

Mit weiteren Überläufern könnte sich Strache dann vom FPÖ-Klub abspalten – und in weiterer Folge eine eigene Partei gründen, mit der er 2020 bei der Wien-Wahl antreten könnte. So lautet ein mögliches Szenario, das parteiintern für durchaus realistisch gehalten wird.

Ob es dazu kommt, ist trotz der Abwahl Barons von seiner FW-Funktion weiterhin fraglich. Während er aus dieser Vorfeldorganisation ausscheidet, will er vorerst sein Mandat im Gemeinderat behalten, betonte er gegenüber dem KURIER. Baron plädiert dafür, das "jämmerliche Schauspiel des Schiedsgerichtes zu beenden und Straches Suspendierung aufzuheben.“ Stattdessen solle Strache in der Partei bleiben, wie "jedes Mitglied die Möglichkeit haben, für alle Funktionen zu kandidieren“. Geht es nach Baron, könnte Strache sogar Wiener Partei-Chef werden, wenn die Mehrheit das will.