Strache-Intimus Baron: "Nepp hat heute Büchse der Pandora geöffnet"

Ob er nun befürchte, dass Baron für Strache im Gemeinderat Platz machen könne? "Furcht ist ein schlechter Ratgeber", befand Stumpf. Eine Parteispaltung drohe aber nicht, zeigte er sich überzeugt: "Die momentane Situation ist sicher nicht mit der Situation von 2005 vergleichbar."

Das Verfahren im Zusammenhang mit einem möglichen Parteiausschluss Straches läuft derzeit noch, wie Stumpf ausführte: "Das Parteigericht wird die Sachlage bewerten." Danach werde der Landesparteivorstand entscheiden. "Das Parteigericht arbeitet unabhängig von der FPÖ. Ich habe selbst vernommen, dass der Herr Strache mehrfach Einladungen bekommen hat. Ob er diese Einladungen annimmt, liegt bei ihm."

Neuer Präsident ist "kein Egoshooter"

Am Montag wurde auch sogleich der Nachfolger des abberufenen Präsidenten der blauen Wirtschaftstreibenden gekürt. Bei der sogenannten Stammmitgliederversammlung der Freiheitlichen Wirtschaft Wien wurde Ronald Walter - einstimmig, wie betont wurde - zum designierten Präsidenten und Spitzenkandidaten bei den Kammerwahlen im kommenden Jahr gewählt.

Walter ist langjähriger Trafikantensprecher in der FW. "Ich bin ein Teamplayer, kein Egoshooter", hielt er in einer Aussendung am Abend fest.