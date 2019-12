Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Meist wolkig, zeitweise Regen: Von Norden her breitet sich ab den frühen Morgenstunden Regen aus, die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 1200 und 1600m. Anfangs kann es lokal in Senken und Tallagen vorübergehend leichten gefrierenden Regen geben. Wo es frostig ist, seien Sie bitte vorsichtig unterwegs - Glatteisgefahr. Zum Teil ist auch mit dichtem Nebel zu rechnen. Am Nachmittag liegt der Niederschlagsschwerpunkt alpensüdseitig sowie im Westen. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei um 1200m, sinkt aber gegen Abend von Westen her weiter ab. Dabei frischt auch der Westwind in Vorarlberg lebhaft auf. Tageshöchsttemperaturen 0 bis 10 Grad.