Der Mythos von weißen Weihnachten

Die Wahrscheinlichkeit, dass es weiße Weihnachten gibt, habe allerdings abgenommen, wie die Statistik zeigt: Während es im Messzeitraum von 1951 bis 1982 mit einer 38-prozentigen Wahrscheinlichkeit am 24. Dezember in St. Pölten Schnee gab, liegt sie nun bei nur noch 17 Prozent. Es ist sogar wahrscheinlicher, dass die Bundeshauptstadt Wien am Heiligen Abend weiß trägt (19 Prozent), am wahrscheinlichsten ist es für Innsbruck, wenn man die Daten der Landeshauptstädte betrachtet, aber selbst hier gibt es nicht einmal eine 50:50-Chance (44 Prozent).

Schnee am Donnerstag

„Man kann also durchaus sagen, dass sich die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten seit den 80er Jahren grob halbiert hat“, interpretiert Diez die Aufzeichnungen. Zuletzt brachte das Christkind 2007 weiße Weihnachten in St. Pölten. Ein in der Landeshauptstadt aufgewachsenes Volksschulkind kennt das Warten auf die Bescherung in Kombination mit Schnee also maximal von Fotos oder Erzählungen der Eltern und Großeltern.

Fest steht, dass schon morgen, Dienstag, die Temperaturen wieder sinken. Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 bis 700 Meter. Am Donnerstag kann es auch im Flachland schneien. Träumen kann man also weiter von der weißen Weihnacht.