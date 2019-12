Wiener Derby: "War wie Champions League gegen Regionalliga"

Am Ende trauerten irgendwie beide Teams einem Derbysieg hinterher. Die Austrianer zeigten sich durchgehend enttäuscht über das Unentschieden. Das am Ende Goalie Ivan Lucic sogar noch retten musste. "In der ersten Hälfte war es aber Champions League gegen Regionalliga", lautete sein etwas abstrakter Vergleich, der wohl den Emotionen nach Spielschluss geschuldet war.