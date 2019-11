Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Regen und Schneefall: Ankommende Luft staut sich an der Alpensüdseite und so regnet es in Osttirol und Oberkärnten heute wieder - mit 10 bis 50 Litern pro Quadratmeter zum Teil recht heftig. Oberhalb von 1200 bis 1600m Höhe kann es bis zu 50cm Neuschnee geben.

Im restlichen Österreich bleibt es überwiegend trocken. Im Flachland halten sich ein paar zähe Nebel- und Hochnebelfelder. Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Wind weht aus Ost bis Südwest schwach bis mäßig, im Bergland und im Osten lebhaft. Tageshöchsttemperaturen 3 bis 13 Grad, mit Föhn bis zu 15 Grad.