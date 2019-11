Schweiz und Dänemark sind für die Euro qualifiziert

Dreikampf ums letzte Ticket aus der EM-Qualifikation

Ungarn, Wales und die Slowakei kämpfen am Dienstag in der Gruppe E um den letzten der 20 EM-Startplätze, die in dieser Qualifikation vergeben werden. Die restlichen vier gibt es im März beim Play-off zu holen. Dort spielen 16 Teams mit, die es im ersten Anlauf nicht geschafft haben. Grundlage für die Teilnahme ist ein erfolgreiches Abschneiden in der Nations League, die im vergangenen Herbst gespielt wurde.

Fix qualifiziert sind: England, Tschechien, Ukraine, Portugal, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Dänemark, Kroatien, Spanien, Schweden, Polen, Österreich, Türkei, Frankreich, Belgien, Russland, Italien, Finnland.