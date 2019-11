Der tiefe Fall der Meinl Bank

Keine andere Privatbank hat hierzulande für mehr Skandale gesorgt als die frühere Meinl Bank, die heute Anglo Austrian Bank (AAB) heißt. Wie berichtet, hat die Europäische Zentralbank ( EZB) vorige Woche dem Kreditinstitut die Konzession, sprich die Zulassung, entzogen.

Laut dem Magazin profil soll die Bank um Julius Meinl in den Jahren 2009 bis 2015 mitgeholfen haben, dass osteuropäische Oligarchen und andere Neureiche Gelder in dreistelliger Millionenhöhe in Steuerparadiese verschieben. Der Vorwurf lautet auf Geldwäsche. Nicht der einzige Vorwurf: