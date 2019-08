MEL-Skandal: Meinl Bank zahlt geschädigten Anlegern 36 Millionen Euro

"Wir freuen uns sehr für unsere Kunden in der Sache Meinl alleine im 1. Halbjahr 2019 je rund 250 positive Urteile und gerichtliche Vergleiche erzielt zu haben", heißt es auf der Homepage des österreichischen Prozessfinanzierer AdvoFin. "Die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei Salburg hat damit durchschnittlich pro Tag vier Urteile und Vergleiche erreicht und für unsere Kunden mehr als Millionen Euro erstritten."

Jetzt ist Schluss mit dem großen Prozessreigen zumindest für die meisten geschädigten <snleger, die vom Prozessfinanzierer AdvoFin vertreten werden. Die Meinl Bank und der Prozessfinanzierer AdvoFin um Gerhard Wuest eine Einigung erzielt. Das bestätigt Wuest dem KURIER.

"Wir haben für alle 4000 Privatkunden einen Vergleich abgeschlossen und erhalten 36 Millionen Euro", sagt Wuest zum KURIER. "Daraus ergibt es sich eine Vergleichsquote in Höhe von mehr als 50 Prozent, da wir ja schon zuvor einen Vergleich mit der MEL-Nachfolgerin Atrium abgeschlossen haben." Nicht eingerechnet darin sind im Meinl-Vergleich die Forderungen von institutionellen Anleger. Dieser Teil ist nach wie vor offen.

"Jeder Kund wird nun von uns gefragt, ob er den Vergleich annehmen will", sagt der AdvoFin-Chef zum KURIER.

Näheres in Kürze

Die Meinl Bank heißt anders

"Die traditionsreiche Privatbank, die ihre Wurzeln im Jahr 1923 hat, verpasst sich kurze Zeit vor ihrem 100-jährigen Bestehen einen neuen Namen und ein neues Image", heißt es auf der Homepage der Bank. "Unter dem neuen Namen Anglo Austrian AAB Bank AG will man auf den gestiegenen Bedarf nach qualifizierter Vermögensverwaltung in den Staaten der ehemaligen Donaumonarchie reagieren und den Kunden eine Brücke zu den Staaten und Finanzmärkten Westeuropas legen. Damit trägt man dem starken Wachstum der privaten Vermögen in den Vysegrad Ländern Rechnung; abgebaut werden hingegen die Aktivitäten in den GUS Staaten."