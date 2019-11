Quali-Abschluss in Lettland: Erste ÖFB-Castingshow für die EM

Die Letten hatten am Montag noch anderes im Kopf als das Länderspiel ihrer Nationalmannschaft gegen Österreich. Sie feierten ihren Unabhängigkeitstag, zum mittlerweile 101. Mal. Auf den Plätzen der Innenstadt überall Menschentrauben, die unzähligen Blasmusikkapellen lauschten und takt- und text-sicher die Bundeshymne mitsangen. Davon bekam das österreichische Nationalteam an diesem vom Wetter her so trüben Tag freilich nichts mit.

Die lettische Unabhängigkeit tangierte Teamchef Franco Foda und seine Spieler ohnehin nur wenig, sie machten sich vielmehr Gedanken, wie sie am Dienstag im Daugava-Stadion zu Riga (20.45 Uhr, Liveticker auf kurier.at) die geschaffte EM-Qualifikation positiv abschließen können. Fakt ist, dass der Teamchef eine an vielen Positionen veränderte Startelf aufs Feld schicken wird, zumal er bekanntlich sieben Spieler zwecks Schonung gar nicht erst mitgenommen hatte ins Baltikum. Foda hatte Hinteregger, Alaba, Arnautovic, Lainer, Laimer, Sabitzer und Ulmer heimwärts geschickt, weil sie zuletzt ohnehin einen hohen Grad an Belastungen in den Beinen hatten.