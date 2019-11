Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Wechselhaft: In der Früh frostig und neblig. An der Alpennordseite und im Osten können sich die Nebelfelder lichten und die Sonne kommt für ein paar Stunden durch. Überall sonst halten sich teils zähe Nebel- oder Hochnebelfelder. Im Lauf des Nachmittages beginnt es am Tiroler Alpenhauptkamm, in Osttirol, Oberkärnten und im Salzburger Tauernbereich zu regnen und oberhalb von 1100 bis 1500m zu schneien. Temperaturen liegen zwischen 4 bis 14 Grad.