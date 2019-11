ATP Finals: Thiem lässt Federer keine Chance

Stille

Es gehört zu den faszinierendsten Phänomenen unserer Zeit, welch gespenstische Stille Menschenmassen erzeugen können. 17.500 waren Sonntagabend in der prall gefüllten Londoner O2-Arena binnen Sekunden sprachlos.

Lediglich drei Punkte in einem Tennisspiel waren für das blanke Entsetzen nötig. Sie alle gingen an Dominic Thiem und nicht an Roger Federer, den Aufschläger, Superstar, Rekordsieger, Publikumsliebling.