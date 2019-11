Idealer Reifegrad: Die Monate der Wahrheit für Dominic Thiem

Wer die Nummer drei der Welt besiegen will, der trainiert am besten mit der Nummer eins. So könnte der Plan ausgesehen haben von Dominic Thiem vor seinem Erstrundenmatch bei den ATP Finals in London am Sonntag gegen Roger Federer (21 Uhr MEZ/live ServusTV, Sky).

Der Niederösterreicher probte am Samstag den Ernstfall mit Rafael Nadal (siehe Video). Anders als bei den meisten Turnieren sind beim Saisonabschluss der besten acht Profis auch die Trainingspartner noch exquisiter.