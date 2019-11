Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Liebesaffäre bei McDonald's: Vorstandschef entlassen. Easterbrook habe "schlechtes Urteilsvermögen" an den Tag gelegt. US-Chef Kempczinski folgt Easterbrook nach ( zum Artikel ).

Niko Kovac ist nicht mehr Bayern-Trainer. Der Kroate leitete am Sonntagvormittag sein letztes Training. Am Samstag hatte man in Frankfurt 1:5 verloren (mehr Infos).