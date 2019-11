Warum Hamilton bald der größte Pilot der Geschichte sein wird

Bei der Anzahl an Polepositions etwa liegt er in der laufenden Saison nur auf Rang drei hinter Charles Leclerc und Valtteri Bottas. Doch nur Hamilton und seine Crew wissen die Kraft auch in Seriensiege zu verwandeln. Zehn Erfolge sind es bisher. Hamilton bewies dabei ein breites Spektrum an Fähigkeiten: Manchmal war eine Ausnahmerunde im Qualifying gefragt, anderorts musste er auf die sensiblen Reifen achten; mal diktierte er von der Spitze weg das Tempo, um eine Woche später eine Aufholjagd zu starten. „Es ist eine Kombination von Talent und Erfahrung, die ihn zu einem großen Rennfahrer macht. Anscheinend besitzt er die Fähigkeit, das Auto in kritischen Szenen in die richtige Position zu bringen“, lobt sein Teamchef Toto Wolff.

Dass Hamiltons schwächstes Rennen 2019 dennoch in den Punkterängen endete (Rang neun in Hockenheim), sagt einiges über die Extraklasse aus. Oder jene Statistik: Er ist der einzige Pilot in der bald 70-jährigen Geschichte der Rennserie, der in jeder Saison (13 sind es bereits) zumindest einen Grand Prix gewinnen konnte.