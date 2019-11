Lewis Hamiltons Triumphfahrt zum sechsten WM-Titel

Niemand hat seit Wochen daran gezweifelt, seit Sonntagabend ist es auch Gewissheit: Lewis Hamilton ist der alte und neue Formel-1-Weltmeister. Bereits ein achter Platz beim Grand Prix der USA hätte dem Engländer genügt, um die Titelverteidigung bei zwei noch ausstehenden Rennen frühzeitig zu fixieren.

Aber wer eine risikolose Bummelfahrt erwartet hatte, der kennt den Mercedes-Superstar schlecht. Bereits in der ersten Runde in Austin war Hamilton von Startplatz fünf auf Position drei vorgestürmt. Am Ende musste der Champion nur seinem Teamkollegen den Vortritt auf dem Podest lassen. Poleposition-Mann Valtteri Bottas profitierte bei seinem siebenten Karriereerfolg von der schnelleren Zwei-Stopp-Strategie. Rang drei hinter den Silberpfeilen ging an Red-Bull-Fahrer Max Verstappen.