Nach Neuwahl und Skandalen: Vertrauen in Politiker wieder gesunken

Die Initiative Mehrheitswahlrecht und Demokratiereform hat ihren Demokratiebefund 2019 vorgestellt. Das Fazit: Das Vertrauen in Politik und Politiker ist gesunken.

Der Bericht 2018 hatte einen Anstieg des Vertrauens verzeichnet, nachdem in den Jahren 2016/2017 ein absoluter Tiefststand gemessen worden war.

Grundlage für den Befund ist eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts OGM. "Der Aufwärtstrend im Vertrauen, den wir im vergangenen Jahr gemessen haben, hat einen Dämpfer erlitten", sagt Johannes Klotz vom OGM-Meinungsforschungsinstitut.

Laut der Umfrage gaben 70 Prozent der Befragten an, dass sie "wenig bis gar kein Vertrauen in Politiker" hätten. 2018 sagten das 55 Prozent. 2017 waren es 93 Prozent. 62 Prozent der Befragten gaben dieses Jahr an, dass sie der Politik per se wenig bis gar nicht vertrauen. 2017 waren noch 87 Prozent, Befragte so entschieden. Wo hingegen 2018 55 Prozent wenig bis gar kein vertrauen in Politik hatten.