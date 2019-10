Endergebnis der Nationalratswahl: Alle Wahlkarten ausgezählt

Am Donnerstag hatten die neun Landeswahlbehörden noch 32.981 am Wahlsonntag in "fremden" Wahlkreisen abgegebene Briefwahl- und Wahlkartenstimmen auszuwerten. Diese 32.752 änderten nicht mehr viel - nur die Stimmenanteile hinter dem Komma und die SPÖ-interne Mandatsaufteilung: Die SPÖ verlor eines der neun Wiener Mandate und bekam dafür ein fünftes Bundesmandat dazu. In der Steiermark wanderte ein Wahlkreismandat ( Obersteiermark) auf Landesebene.

Den Grünen bescherten die Wahlkarten-Wähler noch Platz 2 vor der FPÖ in Tirol - nachdem ihnen schon die Briefwahlauswertung am Montag das erste Nationalratswahl-Ergebnis über 20 Prozent (in Wien) gebracht hatte. Insgesamt profitierten die Grünen besonders stark von den Briefwahlstimmen. Sie schnitten im Ergebnis aller 950.677 gültigen Wahlkarten mit 20,1 Prozent weit überdurchschnittlich ab. Auch NEOS holten - mit 11,1 Prozent - deutlich mehr als bei den Urnenwählern.

Bei der ÖVP bestätigte sich der - schon bei der EU-Wahl festgestellte - Trend, dass sie bei den Wahlkarten (33,8 Prozent) deutlich unter dem Urnenergebnis liegt. Die SPÖ - die zuletzt Briefwahl-Profiteurin war - war diesmal bei den Wahlkarten (mit 19,7 Prozent) merkbar schwächer als im Sonntagsergebnis. Bei der FPÖ war dies immer so und blieb auch heuer (mit nur 11,8 Prozent Wahlkarten-Anteil) so.