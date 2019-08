Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Meinl-Reisinger: "Es war alles nur Show, Show, Show." Die Neos-Chefin übte im zweiten ORF-Sommergespräch scharfe Kritik an Sebastian Kurz, der Kickl ermöglicht habe: "Da war die Neigungsgruppe Rechtsextremismus und Korruption am Werk" ( mehr dazu hier ).

Drei Kinder starben bei Bootsunglück in Ärmelkanal. Die Kinder waren in der Kabine eingeschlossen. Drei Erwachsene waren auch an Board, sie wurden leicht verletzt (weiterlesen).