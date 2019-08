Trumps Berater ermutigt Großbritannien zu Brexit ohne Deal

Die US-Regierung befürwortet einen EU-Austritt Großbritanniens auch ohne Abkommen."Wenn es einen No-Deal-Brexit gäbe, wäre dies eine Entscheidung der britischen Regierung. Wir würden diese mit Begeisterung unterstützen", sagte der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, nach Angaben der Londoner Tageszeitung " Guardian" bei einem Besuch in London.

Bolton hatte sich am Montagabend mit Premierminister Boris Johnson und anderen hochrangigen Vertretern der britischen Regierung getroffen. US-Präsident Donald Trump sei an einem erfolgreichen Ausstieg Großbritanniens aus der EU am 31. Oktober gelegen, sagte Bolton demnach am Montag vor Journalisten in der britischen Hauptstadt. "Wir sind bei Euch", habe er hinzugefügt. Die USA setzten außerdem auf Handelsabkommen mit Großbritannien.