"Die Briten gewinnen nichts, wenn sie auf einen harten Brexit hoffen"

KURIER: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am 31. Oktober tatsächlich zu einem harten Brexit kommt?

Gregor Schusterschitz: Die Möglichkeit ist sehr real. Wenn man nichts unternimmt, tritt Großbritannien am 31. Oktober ohne Abkommen aus. Premier Johnson hat gesagt: Das Austrittsabkommen ist drei Mal im britischen Parlament gescheitert, auch wegen der Nordirland-Lösung. Deswegen müsse die Nordirland-Lösung gestrichen werden und danach könne man über das Abkommen wieder reden. Dieses Ultimatum ist ein Problem. Und ein Problem ist auch: Johnson bietet keine Alternativen.

Die EU besteht im Gegenzug darauf, dass erst Johnson einen Vorschlag liefern muss, ehe man wieder verhandelt?

Man kann nur verhandeln, wenn ein Vorschlag am Tisch liegt. Die britische Regierung will das Austrittsabkommen ändern, aber wie sie es ändern will, wissen wir nicht. Worüber also verhandeln? Die britische Seite muss sich klar werden, was sie will. Wir sind immer verhandlungsbereit.