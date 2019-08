Meinl-Reisinger: "Es war alles nur Show, Show, Show"

Im zweiten ORF-Sommergespräch ging es zunächst um mögliche Konflikte zwischen Wirtschaft und Umwelt - debattiert anhand von Beispielen aus dem Tourismus, dem Transit und vor allem einer aufkommensneutralen Besteuerung des Ressourcenverbrauchs („CO2-Steuer“).

Neos-Frontfrau Beate Meinl-Reisinger, Nachfolgerin von Matthias Strolz an der Spitze der liberalen Oppositionspartei, zitierte Kant: Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen in Gefahr gerät. Sie versteht die Ungeduld der jungen Klimaaktivisten und verspricht „ echte Lösungen statt Show-Politik.“ Es müsse aber Zeit für den Umstieg und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie eine soziale Abfederung bei der CO2-Steuer geben – etwa für die Pendler oder ärmeren Schichten. Meinl-Reisinger: „Von anderen Parteien kenn ich dazu kein Konzept.“ Der Unterschied zu den Grünen sei, dass die Neos zwischen Wirtschaft und Umwelt ein und setzen.

Chance für die Wirtschaft

Sie gestand ein, „wir müssen unser Leben ändern“, es könnte also durchaus in einigen Bereichen teurer werden (etwa beim Tanken). Meinl-Reisinger sieht aber im Kampf gegen die Klimakrise auch eine enorme Chance für Wirtschaft und Innovationen. „Das sage ich ganz bewusst als Mutter dreier Kinder.“

Im lauschigen Ambiente des Wiener ORF-Gartenstudios ging es mit Interviewer Tobias Pötzelsberger in weiterer Folge um einen bunten Themen-Mix. Die Neos-Chefin ist überzeugt: „Es hat sich nichts verbessert von der Bildung, über die Ökologisierung bis zu den Wartezeiten in den Ambulanzen. Es war alles nur Show, Show, Show“, sagte sie über die Regierungszeit von Türkis-Blau. Außerdem: „Wir wollen einen echten Generationenvertrag zur Umsetzung bringen.“

Angesprochen wurden auch allfällige Koalitionsvarianten. Denn, beim Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz haben die Neos nicht mitgestimmt. Zum Eindruck, die Neos hätten es sich mit der ÖVP nur nicht verscherzen wollen, bezeichnete die Neos-Chefin aber: „Das ist komplett blödsinnig.“

Sie wetterte gegen Kurz, der FPÖ-Mann Herbert Kickl in die Regierung gelassen habe: „Da war die Neigungsgruppe Rechtsextremis und Korruption am Werk. Wer ÖVP wählt, muss davon ausgehen, dass er wieder Türkis-Blau bekommt.“

Kurz gerne ins Parlament zitiert

Meinl-Reisinger ist sicher: „Wer ÖVP wählt, muss davon ausgehen, dass er wieder Türkis-Blau bekommt.“ Beispielsweise beim „Schredder-Gate“ hätte sie Sebastian Kurz gerne ins Parlament zitiert. Das völlig zahnlose Parteiengesetz kritisierte Meinl-Reisinger. „Was haben wir von Ibiza gelernt?“

Ihr Listenzweiter, Ex-KURIER-Chef Helmut Brandstätter, sei ein „idealer Zukunftspartner“, so Meinl-Reisinger. Er stehe für Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und sei ein glühender Europäer. „Wir teilen die Kritik an Türkis-Blau und den Weg in die autoritäre Republik.“

Heinz-Christian Strache solle sich künftig von der Politik fern halten, lautet ein Wunsch der Neos-Chefin. Jemand der bereit sei, die Republik an russische Oligarchen zu verscherbeln, habe in Österreich nichts in der Politik verloren.