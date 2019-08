Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Im Westen Regen, in Osten Sonne: Im Westen und an der Alpennordseite startet der Tag bewölkt, die Sonne zeigt sich nur selten und zeitweise regnet es, wobei im Laufe des Tages die Schauer häufiger werden. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Im Osten und Südosten dominiert der Sonnenschein, es wird heiß. Am Abend und in der Nacht können sich Regen und Gewitter auf weite Teile Österreichs ausweiten. In Wien und Niederösterreich sind heftige Sturmböen möglich. Temperaturen von West nach Ost zwischen 18 und 34 Grad.