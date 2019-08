Neue Rot-Weiß-Rot-Karte könnte Asylwerber in Lehre retten

Rund 900 Asylwerber machen gerade eine Lehre. Zwei Drittel davon harren der finalen Entscheidung, ob sie Asyl erhalten oder ob sie abgeschoben werden.

Die türkis-blaue Regierung ist da einen restriktiven Kurs gefahren – Neuzugänge zur Lehre wurden unterbunden, und beim Negativ-Bescheid wurde konsequent abgeschoben.

Die damalige Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, die bei der Nationalratswahl als ÖVP-Spitzenkandidatin in Tirol antritt, will das Thema jetzt "neu beurteilen", erklärte sie am Sonntag. Mit der FPÖ, sagt Schramböck, sei das damals "nicht gegangen".