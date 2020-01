Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tage

Schneefälle im Westen: Heute geht es von der Früh weg noch sehr sonnig weiter, lokale Nebelfelder an Inn und Donau sind höchstens vorhanden. Schon bald am Vormittag ziehen aber von Westen her rasch dichte Wolken auf und es breiten sich Regen und Schneefall aus (Schneefallgrenze: 400 bis 600 m). Im Flachland ist gefrierender Regen um die Mittagszeit möglich, jedoch nur vereinzelt. Meist trocken präsentiert sich der Nordosten. Mit auflebendem Westwind wird es im Innviertel und am Alpenrand etwas milder. Höchstwerte: 0 bis 5 Grad.