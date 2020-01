Iran: Angst vor der „Spirale der Gewalt“

Die über Video-Walls übertragenen Bilder hatten – wohl beabsichtigte – Symbolkraft. Sie befeuerten Trauer, Zorn und Wut von Millionen Iranern auf den Straßen noch einmal: Dem geistlichen und staatlichen Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei versagte am Sarg des bei einem US-Raketenangriff getöteten iranischen Generals Qassem Soleimani die Stimme, über die Wangen des alten Mannes rollten, wie in Aufnahmen des Staatsfernsehens zu sehen war, Tränen.

Die Trauerzeremonie für den in der Nacht auf Freitag am Flughafen von Bagdad ( Irak) getöteten Generals begann am frühen Montagmorgen mit einem Leichengebet in der Universität Teheran. Die Zeremonie wurde auf fast allen TV-Kanälen des Iran live übertragen.