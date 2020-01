Cyberangriff auf IT-Systeme des Außenministeriums geht weiter

Im Außenamt am Wiener Minoritenplatz gab man sich auch am Tag drei nach dem Datenangriff äußerst zugeknöpft. „Aus taktischen Gründen“ wurde nur verraten, dass der Angriff, der am Samstag um 23 Uhr entdeckt wurde, auch am Montag noch weiterlief und wohl noch mehrere Tage nicht gestoppt werden kann.

Wegen der rasenden Geschwindigkeit der Digitalisierung sind sichere IT-Systeme eine Illusion. Hackerangriffe stehen auf der Tagesordnung. Weder das Pentagon noch der deutsche Bundestag waren gut genug dagegen geschützt. Cyber-Banditen, egal ob von den Russen oder den Chinesen gesteuert, fanden bisher immer irgendwo ein Schlupfloch, um in die Netze einzudringen.

Der „schwerwiegende Angriff“ auf die IT-Systeme des Außenministeriums dauert an. „Es könnte noch mehrere Tage dauern,“ sagt Außenamtssprecher Peter Guschelbauer. Spezialisten des Innenministeriums sind in die „technischen Gegenmaßnahmen“ eingebunden. Aufgrund der Schwere und der Art des Angriffs liege die Vermutung nahe, dass ein „staatlicher Akteur“ dahinter stecke. Aber solange man nicht weiß, welche Daten abgeflossen sind oder verändert wurden, erübrigt sich jede Spekulation.