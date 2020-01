Tournee-Bilanz: Eine 20,0 für Kubacki, eine 3,5 für die Finnen

16,0 Alexander Stöckl Als Skisprungtrainer hat sich der Tiroler für seinen Schützling Marius Lindvik eine 20,0 verdient, seine Kritik auf Social Media war hingegen ein Kacherl. Auf Twitter prangerte der norwegische Coach die chaotischen Zustände in Garmisch an. Der Konter der Tournee-Organisatoren ließ nicht lange auf sich warten. In einer langen Aussendung rückten die Garmischer Veranstalter die Dinge klar und stellten auch Stöckls Posting in ein schiefes Licht. Fazit: Reden statt Schreiben wäre oft nicht die schlechteste Idee.