Lukas Müller gegen ÖSV: "David gewinnt gegen Goliath“

Von der FIS, nicht vom ÖSV.

Genau, aus einer Versicherung, die die FIS für die Athleten abgeschlossen hat. Das hat mit dem Skiverband überhaupt nichts zu tun. Dass sich der ÖSV das jetzt auf die eigenen Fahnen heftet, finde ich nicht okay. Das dient nur dazu, mich in ein schlechtes Licht zu rücken. Für mich ist das ein unsportliches Verhalten.

Welche Auswirkungen und Erleichterungen hat dieses Urteil für Sie persönlich?

Meine Zukunft ist jetzt abgesichert. Ich kriege deswegen nicht viel Geld, aber mir werden all die Kosten ersetzt, die durch den Querschnitt anfallen. Und so ein Querschnitt ist nun einmal extrem teuer. Allein im ersten Jahr habe ich 100.000 Euro gebraucht. Jetzt werde ich unterstützt bei Medikamenten, Therapien, Heilbehelfen, beim Umbau von Haus oder Auto – einfach bei allem, was mit dem Querschnitt in Verbindung steht. Und das tut gut. Vor allem, weil ich weiß, dass ich das nicht nur für mich erkämpft habe, sondern für viele andere. Mit diesem Urteil ist ein bisschen vorgesorgt: Falls es wieder jemanden erwischen sollte, dann hat der zumindest eine Absicherung.