Der gelähmte Skispringer Lukas Müller kämpft gegen den ÖSV

Es war am 13. Jänner 2016, als sich das Leben von Lukas Müller von einer Sekunde auf die andere verändert. Der Juniorenweltmeister von 2009 ist bei der Skiflug-WM am Kulm als Vorspringer im Einsatz. Dabei kommt er so unglücklich zu Sturz, dass er einen inkompletten Querschnitt erleidet und seither im Rollstuhl sitzt.

Lukas Müller meistert sein Schicksal vorbildhaft, er hat seinen schweren Unfall so gut es geht verarbeitet. Die juridische Aufarbeitung des 13. Jänner 2016 ist hingegen noch immer nicht abgeschlossen und beschäftigt die Gerichte. Auf der einen Seite steht das Unfallopfer Müller, auf der anderen der allmächtige ÖSV, der mit einer seiner Tochtergesellschaften für die Durchführung der Skiflug-WM verantwortlich zeichnete.