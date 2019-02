"Der Rollstuhl soll ja auch für irgendetwas gut sein"

Ihnen blieb ja gar keine andere Wahl, als sich der Herausforderung zu stellen.

Du musst ja auch irgendwie damit fertig werden. Weil eines ist klar: Als Betroffener bist du selbst dafür zuständig und verantwortlich, wann und wie du dich dieser Aufgabe annimmst. Jeder muss eine Strategie entwickeln, wie er mit negativen Erlebnissen umgeht. Das ist eine tägliche Aufgabe. Am wichtigsten ist, dass man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, sonst kommst du in den Strudel rein, der dich runter zieht. Am Ende ist es nämlich so wie bei einer Medaille: jede noch so schmerzhafte Situation offenbart oft auch eine gute Seite – und wenn man nur etwas für die Zukunft lernen kann.

Was würden Sie sagen, was Ihnen in den vergangenen drei Jahren Gutes widerfahren ist?

Mir hat der Querschnitt zum Beispiel sehr viele positive Begegnungen gebracht. Mit Menschen, die ich sonst nie kennen gelernt hätte und von denen ich selbst unglaublich viel lernen konnte und kann. Egal ob das andere Patienten oder auch Therapeuten sind, die mir heute nicht nur körperlich, sondern auch bei der Entwicklung meiner Persönlichkeit helfen. Auch meine Kollegen, mit denen ich wöchentlich Rugby spiele, oder ganz zufällige Treffen, bei denen mir Leute ihre Hilfe anbieten, gehören dazu.

Sie haben in dieser Zeit auch Ihre neue Freundin kennen gelernt.

Meine Freundin, mit der ich beim Sturz noch zusammen war, hat sehr viel mitgemacht. Ich bin ihr unendlich dankbar, was sie aus mir gemacht hat und wie sie damit umgegangen ist. Sie hätte auch hergehen können und sagen: ,Na, tut mir leid, das packe ich nicht.“ Das hat sie nicht gemacht, demnach ist sie zu einem großen Teil mitverantwortlich, dass ich heute die Person sein darf, die ich bin. Mir wird aber heute auch noch oft bewusst, welches Glück gewisse Begegnungen bedeuten. Meine jetzige Physiotherapeutin hat in ihrer Studienzeit so ein Gespür für Menschen mit Querschnitt entwickelt. Dadurch haben wir allein schon vom Beruf her ein ausgezeichnetes Verhältnis. Sie weiß manchmal, was ich mir denke, ohne dass es aussprechen muss. Das meine ich damit, dass der Querschnitt auch Gutes in mein Leben gebracht hat. Irgendwann will ich mein Leben im Rollstuhl so aufgebaut haben, dass ich vielleicht sogar einmal sagen kann: ,Ich würde wieder runter springen, auch im Wissen, dass das mit einem Querschnitt endet.