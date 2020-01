Warum die heutige Angelobung für Van der Bellen etwas Besonderes ist

In der Hofburg kursiert ein treffendes Bonmot: In seiner kurzen Amtszeit habe Alexander Van der Bellen bereits mehr erlebt als andere Bundespräsidenten in vollen zwölf Jahren.

Tatsächlich feiert Van der Bellen den Halbzeittag als Bundespräsident erst in drei Wochen am 26. Jänner – und gelobt am heutigen Dienstag bereits seine fünfte Bundesregierung an.

Und dennoch wird die heutige Zeremonie kein Akt der Routine sein.

In überparteilicher Ausübung seines Amtes darf sich Van der Bellen zwar nichts anmerken lassen – aber die Angelobung von Türkis-Grün ist für ihn persönlich ein ganz besonderer Moment.