Das Ausland ist angetan von Türkis-Grün: "Felix Austria!"

Modellfall für Deutschland

Das entspricht in etwa dem Tenor, der Österreich derzeit von fast allen deutschen Medien entgegenschlägt. Klar, die Große Koalition ist ausgelaugt, und die Grünen erstmals in ihrer Geschichte in Kanzleramtsnähe; die Umfragen bescheren ihnen einen noch nie dagewesenen Höhenflug. Da ist es nur logisch, sich den Testfall Österreich genauer anzusehen. „Es ist klar, dass die Politik dieser Zeit starke grüne Impulse braucht“, kommentiert etwa der Spiegel. „ Österreich setzt sich damit womöglich an die Spitze in den Bemühungen um eine moderne, zeitgemäße Politik.“ Auch die Süddeutsche ist ähnlich euphorisch-optimistisch: „Eine türkis-grüne Regierung passt perfekt in die Zeit“, schreibt die Zeitung. „Das Bündnis (…) kann Österreich verändern – und obendrein zum Modellfall werden, für Deutschland zum Beispiel.“