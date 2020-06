Der Winter teilt Österreich

APA16785520-2 - 04022014 - SPITTAL - ÖSTERREICH: ZU APA 119 CI - Die Volksschule West in der Kärntner Bezirksstadt Spittal war am Dienstag, 4. Februar 2014, vom Einsturz bedroht. Die Evakuierung des Gebäudes war am Vormittag im Gang. Laut Polizei hieß es gegenüber der APA, ein Dachbalken hätte begonnen, sich zu bewegen. Im Bild: Das von der Schneelast eingedrückte Dach in der Volksschule. APA-FOTO: RIE-PRESS/ADALBERT RIEDER

© Bild: APA/RIE-PRESS/ADALBERT RIEDER