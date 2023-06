Mutmaßlicher Betrug mit Cannabis: "Das ist wie bei Wirecard"

In der Causa um die Klagenfurter Cannabis-Investmentfirma My First Plant (MFP) könnte es um einen Schaden von über vier Millionen Euro gehen - oder sogar noch weit mehr. Und damit noch nicht genug, gibt es Querverbindungen zu einem noch größeren Betrugsfall, in dem es bereits zwei Verhaftungen im Auftrag der WKStA gab.