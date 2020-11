Mehr als 8.000 Neuinfektionen: Neue Maßnahmen stehen im Raum

In Vorarlberg etwa sind die Intensivbetten in zwei Spitälern in Dornbirn und Hohenems schon belegt. Auch in Wien meldete der Gesundheitsverbund eine „durchaus kritische“ Situation. 531 Covid-19-Patienten sind in Wien derzeit in Spitalsbehandlung, davon 115 auf Intensivstationen.

35 Intensivbetten waren damit am Samstag in Wien noch frei verfügbar. Im Schnitt kommen täglich zwei bis vier neue Patienten dazu. Am Freitag wurde – wie in Teilen des KURIER berichtet – eine neue Covid-Station in einem Wiener Ordensspital eingerichtet. Bei den Normalbetten aber werden nun die Kapazitäten von ursprünglich 400 vorhandenen Betten laufend auf 600 erhöht, sofern sich dafür Bedarf abzeichnet.