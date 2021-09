Mehr als 2.300 Neuinfektionen in Österreich

Gestern wurden erstmals seit Ende April wieder mehr als 2.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet - just an dem Tag, an dem die Regierung ihren neuen Plan zur Eindämmung der Pandemie vorgestellt hat. Die Politik will sich künftig nicht mehr an Infektionszahlen orientieren, sondern schaut auf die Intensivbetten-Auslastung. Erstmals wird in Österreich nun bei der Maßnahmensetzung zwischen geimpften und ungeimpften Personen unterschieden (mehr dazu hier).

Die Infektionszahlen steigen weiter: Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Österreich 2.356 neue Corona-Infektionen registriert.

Zudem gibt es sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 10.822 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 1.039 auf 19.295 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 133,79.

In Österreichs Spitälern befinden sich aktuell 664 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung, das sind um 19 mehr als am Vortag. 188 Patienten liegen auf einer Intensivstation - das sind um acht mehr als noch tags zuvor.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 142.740 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 1,65 Prozent.