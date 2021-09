Maskenpflicht: Handel kann nicht kontrollieren, Polizei will nicht

Die Bundesregierung hat gestern präsentiert, wie sie die vierte Corona-Welle einzudämmen gedenkt und einen dreistufigen Plan vorgelegt. Kurz zusammengefasst, treten Corona-Maßnahmen in Abhängigkeit von der Belegung der Intensivbetten in Kraft. Erstmals wird in Österreich nun bei der Maßnahmensetzung zwischen geimpften und ungeimpften Personen unterschieden.



Da immer mehr Patienten intensivmedizinsch betreut werden müssen - laut Covid-Prognose-Konsortium werden in zwei Wochen 100 weitere Patienten auf den Intensivstationen liegen - tritt die erste von drei Stufen bereits am 15. September in Kraft und bringt die FFP2-Maskenpflicht zurück.