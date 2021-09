Italien: Ermittlungen gegen Impfgegner

Die italienische Polizei hat Ermittlungen gegen Impfgegner eingeleitet. Hausdurchsuchungen werden bei Aktivisten durchgeführt, die auf Telegram-Kanälen zu Gewalt bei Protestaktionen gegen den Grünen Pass aufgerufen haben. Durchsuchungen fanden in mehreren Städten, darunter Venedig, Mailand und Rom statt, teilte die Polizei in einer Presseaussendung am Donnerstag mit.

Laut Medienberichten wurden die Drohungen im Chatkanal "Basta Dittatura!" (Schluss mit Diktatur!) veröffentlicht, einem Telegram-Kanal, der häufig von Impfgegnern zu Aufrufen gegen die "Gesundheitsdiktatur" in Italien verwendet wird.