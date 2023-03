Mair mit 67,6 Prozent zum Tiroler Grünen-Landessprecher gewählt

In seiner „Bewerbungsrede“ warb er für „Vertrauen“ in ihn, statt einen „Denkzettel“ verpasst zu bekommen, der nichts besser mache.„Vertrauen statt Denkzettel“ - dies müsse das Motto sein, so Mair in seiner teils emotionalen Rede.

Gleichzeitig entschuldigte er sich für das schlechte Wahlergebnis bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr: „Es tut mir leid, dass nicht mehr möglich war. Und dass wir nicht so viel Junge überzeugt haben, wie wir wollten.“