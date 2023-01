Rumoren bei Tiroler Grünen: Mair will Vertrauensfrage stellen

Die Kritik wird immer lauter", meinte die Wörgler Gemeinderätin Kahn, die auf der Landesliste auf Platz fünf kandidiert hatte. Auch der Osttiroler Bezirkssprecher Thomas Haidenberger hatte sich vergangene Woche zurückgezogen und dies auch mit internen Entwicklungen bei den Grünen begründet.

Ihren Unmut äußerte indes auch die Sprecherin der Grünen Bäuerinnen und Bauern und Kammerrätin in der Landwirtschaftskammer, Brigitte Amort. Sie habe in einem Brief an die Parteispitze ihren Rücktritt bekanntgegeben, sagte sie der APA am Freitag.

"Führungsloses Schiff"

Sie verstehe zwar die schwierige Lage der Grünen, die eine Regierungsbeteiligung - nachdem ÖVP und SPÖ eine Koalition gebildet haben - nicht mehr erreicht hatten. Aber seither sei einfach "nichts passiert". Es brauche eine "Linie, wo es hingeht. Wo sind die Grünen im Jahr 2025?", verlangte sie nach einer Perspektive. "Zur Zeit sind wir wie ein führungsloses Schiff", kritisierte sie. Auch gelinge die Kommunikation "nach innen und nach außen nicht", auf "internes Fachwissen" werde nicht zurückgegriffen.