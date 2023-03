„Wem traut man zu, dass er die SPÖ in eine Regierung führt?“

Seit klar ist, dass eine Mitgliederbefragung über die künftige SPÖ-Spitze entscheiden wird, wartet man in der Partei gespannt darauf, wie sich die beiden Kontrahenten Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil in den kommenden Wochen präsentieren werden. Für Josef Kalina, PR-Profi und SPÖ-Insider, ist klar, worauf es da ankommen wird: „Es geht um die Frage, wem die SPÖ zutraut, dass er oder sie die Sozialdemokratie wieder in die Regierung führt“, wie er in der Sendung „Checkpoint“ auf KURIER.TV sagt.