SPÖ: Doskozil will Bundeskanzler werden

Mit Nationalratswahlkampf "nicht vereinbar"

Das Amt des Landeshauptmanns werde er dieses und kommendes Jahr noch ausüben. Klar sei aber, dass sich die Funktionen als Spitzenkandidat in einem Nationalratswahlkampf und jener des LH nicht vereinbaren lassen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt würde es zu einem Wechsel kommen, so Doskozil weiter. Er verwies auch darauf, dass die Nationalratswahl planmäßig ungefähr mit dem Ende der Legislaturperiode im Burgenland enden würde, wo im Jänner 2025 wieder gewählt wird. Die Diskussion über einen etwaigen Nachfolger im Land sei zum jetzigen Zeitpunkt eine "hypothetische". Die SPÖ Burgenland sei aber über die Landesregierung hinaus personell "exzellent" aufgestellt, betonte er.

Wer politische Verantwortung übernehmen will, müsse auch bereit sein, Niederlagen einzustecken, so Doskozil. Auf die Frage, ob er im Falle einer solchen "Ruhe geben" werde, antwortete er: "Das ist selbstverständlich". Das Ergebnis müsse über die beiden Kandidaten hinaus in den Parteigremien akzeptiert werden. "Dann muss man wirklich geeint Richtung Wahl blicken."

Bereits am Vormittag hatte Doskozil am Rande einer Pressekonferenz angekündigt, ein möglichst breites Team aufstellen und so der "Polarisierung meiner Person" entgegenwirken zu wollen. Bis das Team steht, werde es aber ein bisschen dauern: "Da wird man sich noch etwas gedulden müssen." Ziel sei es, mit dem Team "einen Bogen zu spannen über die verschiedenen Bereiche der Sozialdemokratie", um so für Einigkeit in der Partei zu sorgen.