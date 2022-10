Tiroler Grüne übersiedeln nach zehn Jahren wieder auf die Oppositionsbank

Am Tag vor der konstituierenden Landtagssitzung am Dienstag präsentierte Gebi Mair am Montag seinen „stark dezimierten Klub“ als „hoch motiviertes Team für die Oppositionsaufgaben“.

Die kennt der 38-Jährige noch aus der ersten Phase seiner Politikkarriere in den Jahren 2008 bis 2013. Mit dem Wechsel der Grünen in die Koalition mit der ÖVP vor beinahe zehn Jahren schlüpfte Mair in die Rolle des Klubobmanns einer Regierungspartei.

In der Regierung geschrumpft

Jede der zwei Legislaturperioden in der Partnerschaft mit der Volkspartei des nun scheidenden Landeshauptmanns Günther Platter kostete die Grünen ein Mandat.

Als Platter 2013 die österreichweite Premiere von Schwarz-Grün auf Landesebene außerhalb eines Proporzsystems (wie in Oberösterreich) wagte, hatten die von Ingrid Felipe angeführten Grünen fünf Mandate, nun sind es nur noch drei.

Mair stellte am Montag bei einer Pressekonferenz im Grünen-Büro, flankiert von den Landtagsneulingen Petra Wohlfahrtstätter und Zeliha Arslan, „den inhaltlichen Führungsanspruch“.