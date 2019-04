Lopatka-Prozess: "Wenn ich in der Beziehung bleibe, muss ich sterben"

Auch seine Lebensgefährtin ist geladen, will sich aber als dessen Freundin der Aussage enthalten. Doch die Anwälte von Loptakas Kindern wollen sie unbedingt aussagen hören. Es kommt zu obskuren Fragen, ob Lopatka Einrichtung in ihrer Wohnung besitze und wie oft er bei ihr übernachte. Das soll die Lebensgemeinschaft in Frage stellen, nur diese rechtfertigt das Entschlagungsrecht. Sogar Beweisanträge wollen die Anwälte stellen.

Das ist dem Richter zu viel. Die Zeugin würde wie "eine Angeklagte " behandelt, rügt Richter Oliver Graf und diktiert dies auch in das offizielle Protokoll. "Wo ist die Relevanz für das, was der Angeklagte von 1992 bis 2014 gemacht haben soll? " konstatiert Graf. "Konzentrieren wir uns doch auf die wichtigen Dinge."

Nach 20 Minuten Diskussion beendet der Richter die Debatte, die Lebensgefährtin darf gehen.