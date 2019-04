Lopatka-Prozess: "Ich hab gedacht, jetzt erschießt er uns"

Der Mediziner aus der Oststeiermark ist angeklagt, weil er seine vier mittlerweile erwachsenen Kinder seelisch gequält haben soll. Und das zwölf Jahre lang: Ständige Suiziddrohungen, Warnungen, die Familie werde verarmen, Selbstverletzungen. Am ersten Prozesstag am 26. Februar merkte Richter Oliver Graf an, das sei ja wohl „schlimm für eine Kinderseele“.

Miriam erzählt von "laufenden" Suizid-Androhungen ihres Vaters. Als sie vier Jahre alt gewesen sei, habe sie ihn mit einer Waffe an der Schläfe gesehen. Mit Suizid habe er ständig gedroht. "Aus Nichtigkeiten. Am Esstisch meistens, wenn wir nicht aufgegessen haben. Und manchmal hat's gar keinen Grund gegeben."

Ob sie das alles ernst genommen habe, will der Richter wissen. Ja, sagt Miriam. "Als ich älter geworden bin, habe ich gehofft, dass er es wirklich tut. Ich wollte einfach, dass er weg ist. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. "

Der Richter hält kurz inne. Es gäbe doch auch andere Möglichkeiten, Distanz zu schaffen, betont er. Da platzt es aus Miriam heraus: "Ich hab Angst gehabt, dass er uns was antut. Dass er auszuckt", erinnert sie sich und beschreibt eine Szene: Da habe ihr Vater so getan, als zöge er eine Waffe hinter dem Rücken hervor. " Ganz langsam war das. Er hat uns mit einem wirren Blick angeschaut. Da hab' ich gedacht, er erschießt uns."