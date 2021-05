Länderchefs sprechen sich für baldige Öffnungsschritte aus

Weitere Öffnungsschritte am 17., am 10. Juni oder doch erst später. Dabei sind sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) uneinig. Am Freitag soll es dazu Beratungen im Kanzleramt mit den Landeshauptleuten geben.

Laut Epidemiologen sei es jedoch egal, wie man sich entscheidet, heißt es nun. „Im Moment macht das keinen Unterschied“, meinte Simulationsexperte Niki Popper (Technische Universität Wien) am Dienstag zur Frage, ob es bei weiteren Lockerungen auf eine Woche auf oder ab ankommt, also ob am 10. oder 17. Juni weitere Öffnungsschritte erfolgen. Auch der Wiener Komplexitätsforscher Peter Klimek (Complexity Science Hub Vienna) sieht nur einen geringen Unterschied, keinen der Epidemiologe Gerald Gartlehner.

Man habe schon vorher gewusst, dass die Situation mit den Impfeffekten ab Mitte Mai sehr stabil sein werde. Und das werde auch so bleiben, so Popper. „Gut, dass wir etwas gemacht haben“, kommentierte er die Maßnahmen, die im Februar und März getroffen wurden.

Wien

Wiens Bürgermeister Ludwig betonte am Rande einer Pressekonferenz, dass er weiterhin der Meinung sei, dass Entscheidungen wissensbasiert zu treffen seien. Er verwies auf die für Donnerstag in Wien angesetzte Runde mit Fachleuten. Er werde sich dabei einmal mehr mit Medizinern oder auch Prognostikern bzw. Mathematikern beraten. Für Freitag sei dann eine Konferenz mit dem Bund angesetzt, sagte Ludwig. Von Gesprächen bereits am Mittwoch wisse er nichts.